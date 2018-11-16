Загитова снова побила мировой рекорд

Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка получила за выступление 80,78 балла и стала лидером соревнований. 16-летняя спортсменка побила свой же рекорд, установленный в сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии. Тогда она набрала 79,93 балла. На том же турнире она установила рекорд в произвольной программе, который в октябре улучшила.

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Произвольная программа на московском этапе Гран-при у женщин пройдет 17 ноября. В эту же пятницу рекорд в короткой программе установила российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, набравшая 78,47 балла.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в Пхенчхане она победила с мировым рекордом, однако в августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/2019. Нововведение связано с изменением системы оценок.

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