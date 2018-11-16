Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Дуэт набрал 78,47 балла. Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, в активе которых 72,32 балла. Третьими идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (69,38).

Произвольная программа будет показана в субботу, 17 ноября.

Ранее 16 ноября двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю установил рекорд в произвольной программе в мужском одиночном катании, набрав 110,53 балла.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпиады 2018 года в командном первенстве, серебряные призеры чемпионата мира-2018, бронзовые призеры мирового первенства-2017. В этом сезоне они также выиграли этап Гран-при в США.

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