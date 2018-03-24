Российские фигуристы остались без золота чемпионата мира

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли седьмое место в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате мира. Таким образом, сборная России впервые с 2014 года осталась без золотых медалей первенства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место завоевали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установив мировой рекорд по сумме баллов (207,20). Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (196,64), третье — канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (192,35).

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Букин и Степанова набрали 184,01 балла, их соотечественники Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали восьмыми (180,42).

В активе россиян две медали: в парных соревнованиях серебро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу взял Михаил Коляда в мужском одиночном катании. Олимпийская чемпионка Алина Загитова три раза упала во время проката произвольной программы и стала пятой.

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