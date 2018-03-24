Российский фигурист дважды упал и завоевал бронзу

Российский фигурист Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Милане, несмотря на два падения во время исполнения произвольной программы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После короткой и произвольной программ в активе россиянина 272,32 балла. Золото досталось американцу Натану Чену (321,40 балла), серебро — представителю Японии Сома Уно (273,77 балла).

В женском одиночном катании ближе всех россиянок к медалям была 15-летняя Алина Загитова. Однако три падения во время исполнения произвольной программы не позволили ей завоевать награду.

Коляда принимал участие в Олимпиаде в Пхенчхане. В составе российской сборной по фигурному катанию он стал серебряным призером в командных соревнованиях.

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