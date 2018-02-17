Тарасова призвала Коляду и его наставницу обратиться за помощью

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что фигуристу Михаилу Коляде и его наставнице Валентине Чеботаревой для достижения высоких результатов следует обратиться к более опытному специалисту. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я не хочу сказать, что у него плохой тренер. Но опыта у Вали нет. В их городе живет Алексей Николаевич Мишин. Ни с кого корона не упадет, если обратиться. Результат же нужен, правильно? Да, юниоры подрастают. Но юниоры в Японии смотрят на Сему Уно, а наши юниоры видят, что можно идти седьмыми и восьмыми на Олимпиаде», — заявила Тарасова.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Коляда не смог исполнить ни одной программы без ошибок. Фигурист стал серебряным призером в командном турнире. Коляда занял восьмое место по итогам одиночных катаний.

Игры продлятся до 25 февраля.

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