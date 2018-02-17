Российские фигуристы остались без медалей в мужском катании

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда по итогам одиночных катаний заняли седьмое и восьмое места соответственно. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золото Олимпийских игр, сообщает ТАСС.
Ханю в произвольной программе набрал 206,17 балла, показав итоговый результат 317,85. Серебро выиграл его соотечественник Сёма Уно (306,90), бронза у испанца Хавьера Фернандеса (305,24).
Алиев, после короткой программы занимавший пятое место, в итоге стал седьмым (267,51). Еще один представитель России Михаил Коляда (264,25) — восьмой.
После выступлений Дмитрий Алиев заявил журналистам, что ему хочется большего, чем просто дебютировать на Олимпийских играх. «В целом сегодняшний день — это минус, но глобально мое выступление здесь — это плюс. Я буду понимать, как себя вести на стартах такого уровня. Сейчас я выступал в разминке с ребятами мирового уровня. Для меня это огромный урок», — отметил он.
В свою очередь Михаил Коляда сказал, что расценивает свое выступление на Олимпиаде как начало большого пути. «Я старался не думать о местах. Просто переверну эту страницу и буду двигаться дальше», — заявил фигурист.
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