Упустившие медаль россияне рассказали об ошибке в любимом элементе

Российский фигурист Владимир Морозов, который в паре с Евгенией Тарасовой не сумел попасть в тройку призеров в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх, назвал причину произошедшего. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».
Во время выполнения выброса (технического элемента) Тарасова не сумела правильно приземлиться и упала на лед. В результате россияне, занимавшие вторую строчку после короткой программы, откатились на четвертое место.
«На выбросе все шло хорошо. Вообще, это наш любимый выброс, всегда получался, не знаю, почему так сегодня произошло. Надо пару дней, чтобы прийти в себя. Утешать ни нас, ни кого-то еще не надо, мы справимся. Что сказал супруге? Бывает! Что еще говорить. Больше особо не говорил: мало времени прошло», — заявил Морозов. На интервью он вышел один: по словам тренера пары, Тарасова плакала в раздевалке.
Морозов и Тарасова набрали 224,93 балла за короткую и произвольную программы и расположились на четвертом месте. Золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (235,90 балла). Со своим результатом они установили мировой рекорд.
12 февраля российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире. Золотые медали выиграла сборная Канады. Бронза досталась американцам.
Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.