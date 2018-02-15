Упустившие медаль россияне рассказали об ошибке в любимом элементе

Российский фигурист Владимир Морозов, который в паре с Евгенией Тарасовой не сумел попасть в тройку призеров в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх, назвал причину произошедшего. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Во время выполнения выброса (технического элемента) Тарасова не сумела правильно приземлиться и упала на лед. В результате россияне, занимавшие вторую строчку после короткой программы, откатились на четвертое место.

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«На выбросе все шло хорошо. Вообще, это наш любимый выброс, всегда получался, не знаю, почему так сегодня произошло. Надо пару дней, чтобы прийти в себя. Утешать ни нас, ни кого-то еще не надо, мы справимся. Что сказал супруге? Бывает! Что еще говорить. Больше особо не говорил: мало времени прошло», — заявил Морозов. На интервью он вышел один: по словам тренера пары, Тарасова плакала в раздевалке.

Морозов и Тарасова набрали 224,93 балла за короткую и произвольную программы и расположились на четвертом месте. Золото завоевали немцы Алена Савченко и Бруно Массо (235,90 балла). Со своим результатом они установили мировой рекорд.

12 февраля российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире. Золотые медали выиграла сборная Канады. Бронза досталась американцам.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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