Олимпийский чемпион признался в желании «дать леща» фигуристу Коляде

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков подверг критике выступление российского фигуриста Михаила Коляды в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Слова Транькова передает «Чемпионат.com».

«Так кататься нельзя. Он, видимо, не понял, что такое командный турнир. Если ты хочешь быть чемпионом и голоден до побед, нужно настраиваться в два раза сильнее. Выходить и так кататься на Олимпийских играх — это не лучший вариант. После его выступления я сказал, что, слава богу, не выступаю на этом командном турнире. Если бы я его в раздевалке увидел, дал бы леща», — заявил 34-летний фигурист.

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Помимо Коляды, ставшего вторым в мужской произвольной программе, в составе сборной России в командном турнире приняли участие пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев, а также одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева. 12 февраля выступление 15-летней Загитовой обеспечило российской команде серебряную медаль. Золото завоевала сборная Канады. Бронза досталась фигуристам из США.

Коляда не в первый раз становится объектом критики со стороны более опытных коллег. 9 февраля выступление 22-летнего фигуриста на старте командных соревнований прокомментировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

В отличие от Ягудина, Траньков официально не завершил карьеру. Спортсмен не участвует в Олимпиаде в Пхенчхане, так как временно приостановил выступления из-за рождения ребенка. Вместе с супругой Татьяной Волосожар, Траньков неоднократно заявлял о желании выступить на XXIII зимних Олимпийских играх.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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