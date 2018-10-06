Загитова побила свой мировой рекорд

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе на турнире Japan Open. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Японии.

Выступление Загитовой в произвольной программе судьи оценили в 159,18 балла. Таким образом, 16-летняя россиянка обновила принадлежащий ей рекорд в 158,50 балла, который она установила на турнире Nebelhorn Trophy Германии.

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На Japan Open фигуристы выступают в составе трех команд — Европы, Северной Америки и Японии. Спортсмены исполняют только произвольную программу. Команда Европы (Хавьер Фернандес, Денис Васильев, Алина Загитова, Мария Сотскова) заняла второе место в командном зачете. Победителем стала команда Японии.

28 сентября Загитова выиграла турнир Nebelhorn Trophy и установила мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме прокатов.

В августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона-2018/19. Нововведение связано с изменением системы оценок. В их число попали и результаты, установленные Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. На Играх фигуристка побила рекорд соотечественницы Евгении Медведевой, набрав 82,92 балла. По итогам Олимпиады Загитова выиграла золото, Медведева завоевала серебряную медаль.

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