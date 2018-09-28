Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Спортсменка получила за произвольную программу 158,50 балла, по сумме — 238,43 балла. Предыдущей мировой рекордсменкой в произвольной программе была 16-летняя японка Рика Кихира (147,37), по сумме выступлений — 14-летняя россиянка Александра Трусова, выступающая на юниорском уровне (221,44).

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27 сентября Загитова на том же турнире побила мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла. Таким образом, 16-летняя фигуристка стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

В августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона-2018/19. Нововведение было связано с изменением системы оценок. В их число попали и результаты, установленные Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. На Играх фигуристка побила рекорд соотечественницы Евгении Медведевой, набрав 82,92 балла. По итогам Олимпиады Загитова выиграла золото, Медведева завоевала серебряную медаль.

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