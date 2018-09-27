Судей обвинили в занижении оценок Загитовой

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Алина Загитова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила прокат олимпийской чемпионки Алины Загитовой на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Ее слова приводит РИА Новости.

«За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили (по новой системе оценок Grade of Execution) "+3" — "+4"… Иногда я их не понимаю. Недокрутов нет, и мне странно, что этот каскад не был оценен на максимальные "+5". Это было ее лучшее исполнение этого элемента, и лучше никто в мире его не делал», — заявила Тарасова.

По словам тренера, фигуристка выступила отлично. «Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов», — отметила она.

27 сентября Загитова впервые в сезоне-2018/19 вышла на лед на официальных соревнованиях, победив в короткой программе на турнире Nebelhorn Trophy. Фигуристка получила за прокат 79,93 балла и побила мировой рекорд.

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.

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