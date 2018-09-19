Загитова снялась с соревнований

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участие в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Имя россиянки исключено из списка участниц турнира. Причина снятия на данный момент неизвестна. Россию в соревнованиях женщин представят Станислава Константинова и Полина Цурская.

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Мемориал Ондрея Непелы — международные соревнования, проводимые Словацкой федерацией фигурного катания. Турнир пройдет с 21 по 22 сентября.

9 сентября в Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые программы. Во время своего проката Загитова дважды упала (с тройного лутца и тройного флипа), прыгнула «бабочку» в каскаде вместо риттбергера, а также допустила ошибку на тройном сальхове.

На Олимпиаде в Пхенчхане Загитова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и стала серебряным призером в составе сборной России в командном зачете.

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