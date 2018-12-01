Норвежский лыжник сломал палку на финише и взбесился

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сломал палку во время полуфинального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и взбесился. Видео появилось на YouTube-канале FIS Cross Country.

На последних метрах до финиша швед Калл Халварссон наступил на палку Клебо и сломал ее. После случившегося норвежец начал размахивать руками, бить по снегу, кричать и ругаться. Соперники объехали его, а олимпийский чемпион финишировал уже без обеих палок спустя почти минуту. В итоге Клебо не попал в финал спринта.

24 ноября норвежец лидировал на финише спринта на этапе Кубка мира в финской Руке. Клебо посмотрел влево и, не увидев никого из соперников, сбавил скорость. Внезапно по правую руку от него ускорился россиянин Александр Большунов и обошел норвежца. Впоследствии Клебо посмеялся над поражением.

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