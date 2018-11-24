Вырвавшему победу российскому лыжнику предсказали постоянную борьбу за лидерство

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Александр Большунов в сезоне-2018/2019 постоянно будет бороться за победы. Ее слова приводит Sport24.

«Я всегда хочу, чтобы наши спортсмены выигрывали, поэтому ожидала их победы. Уверена, что Большунов будет весь год бороться за пальму лидерства. В настоящий момент он является лидером, но сезон длинный и сложный. Желаю Саше удачи. Мы давно ждем, когда наши лыжники или лыжницы будут победителями общего зачета Кубка мира, но конкурентов достаточно», — отметила Вяльбе.

Она также прокомментировала «пижонство» норвежца Йоханнеса Клебо, благодаря которому Большунов победил в спринте на этапе Кубка мира в финской Руке. «У нас уже такие истории были. Надеюсь, от этого они отучились. Опытные спортсмены уже проигрывали финиш, чувствуя, что они первые», — подчеркнула Вяльбе.

Большунов выиграл спринтерскую гонку 24 ноября. Клебо за 20-30 метров до финиша вырвался вперед. Спортсмен посмотрел влево и, не увидев никого из соперников, сбавил скорость. Внезапно по правую руку от него ускорился Большунов и обошел норвежца.

21-летний Большунов также выступал в составе российской команды на Олимпийских играх в Пхенчхане. В Южной Корее россиянину удалось завоевать четыре медали: три серебряных (командный спринт, эстафета и гонка на 50 километров) и одну бронзовую в индивидуальном спринте.

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