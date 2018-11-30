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Слишком рано отметивший победу норвежский лыжник пошутил над поражением

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Йоханнес Клебо

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо в Instagram-аккаунте пошутил о проигрыше россиянину Александру Большунову на финише спринта на этапе Кубка мира в финской Руке.

Клебо лидировал в гонке, посмотрел влево и, не увидев никого из соперников, сбавил скорость. Внезапно по правую руку от него ускорился Большунов и обошел норвежца.

Клебо опубликовал коллаж, на котором к его плечам прикреплены автомобильные зеркала заднего вида. «Максимально подготовился к выходным», — подписал фото Клэбо, добавив хештеги «слепая зона», «поворот не туда», «учитесь на ошибках» и «объекты в отражении находятся ближе, чем кажется».

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря.

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