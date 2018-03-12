Болельщики устроили «отвязную вечеринку» и закидали лыжников пивом

Болельщики закидали пивом лыжников, которые вышли на марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает Dagbladet.

Отмечается, что банка с пивом прилетела в шведа Даниэля Рикардссона. Пострадал также норвежец Йоханнес Клебо, который лидирует в общем зачете Кубка мира. Он наступил на крышку от бутылки и упал. Его соотечественница Астрид Якобсен, наблюдавшая за ходом мужской гонки, заявила, что такая ситуация неприемлема.

«Эти люди приехали в Холменколлен не для того, чтобы устроить отвязную вечеринку без рамок и правил. С этим нужно что-то делать, но я даже не знаю, что именно. Обыскать каждого невозможно», — отметила Якобсен.

Марафон состоялся 10 марта. Мужчины вышли на дистанцию в 50 километров, победителем стал швейцарец Дарио Колонья, вторым приехал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим — россиянин Максим Вылегжанин.

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