Российский призер Олимпиады не заметил у норвежцев признаков астмы

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Андрей Ларьков прокомментировал скандал вокруг сборной Норвегии по лыжному спорту, взявшей с собой на Игры более шести тысяч доз препаратов против астмы. Со спортсменом общался «Татар-Информ».

В беседе с журналистами, российский лыжник заявил, что не заметил у норвежцев признаков астмы. Тем не менее 28-летний спортсмен подчеркнул, что не готов делать какие-либо выводы.

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23 февраля немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал видео, якобы подтверждающее, что результаты норвежских лыжников достигнуты посредством использования лекарств от астмы. По его мнению, медикаменты способствуют ускорению мышечного роста. После публикации спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта, выразив недовольство тем, что в отношении данного вопроса не проводится разъяснительной работы. По словам функционера, немецкий журналист не имел должного представления о том, как действуют эти препараты.

За день до начала Игр в Пхенчхане стало известно, что норвежцы взяли с собой на соревнования более шести тысяч доз препаратов от астмы. Некоторые из них находятся под частичным запретом — употребление разрешается при наличии терапевтического исключения. Врач сборной Мона Кьелдсберг утверждала, что большая часть лекарств использоваться не будет.

На Олимпиаде сборная Норвегии завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых). 14 из 39 наград команде принесли лыжники — семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

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