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Победы российских лыжников заставили норвежцев искать следы допинга

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Наталья Непряева

Норвежский таблоид Dagbladet отреагировал на победы российских лыжниц на многодневке «Тур де Ски» статьей, в котором указал на «плохие воспоминания», связанные с допингом.

Издание пишет, что россиянку Наталью Непряеву, которая выиграла индивидуальную гонку 30 декабря, тренирует Юрий Бородавко, который имеет допинговое прошлое. Анастасия Седова, занявшая в этой гонке третье место, живет в закрытом городе Сарове, куда не пускают допинг-офицеров.

Dagbladet напоминает, что Сергей Устюгов, победившей в мужской индивидуалке, был отстранен от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за подозрений в употреблении допинга, хотя доказательств этому не было. Таблоид подводит итог: россияне добились дикого прогресса, но этот результат по крайней мере уязвим.

В апреле Седова рассказала, что вынуждена каждый день ждать приезда допинг-офицеров на автозаправке за пределами Сарова. Спортсменка приезжала каждый день с 18 до 19 часов, но они ни разу ее не проверили.

Расследование о существовании российской государственной допинговой системы, действовавшей во время Олимпиады в Сочи, привело к отстранению сборной России от участия в Играх-2018. В Пхенчхан поехала команда «олимпийских атлетов из России», которая выступала под олимпийским флагом. Приглашения на соревнования не получили многие отечественные спортсмены, в том числе Устюгов.

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