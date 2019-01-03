Устюгов выиграл очередную медаль на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов финишировал вторым в гонке преследования на этапе «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото завоевал норвежский лыжник Йоханесс Клэбо. Ему удалось преодолеть дистанцию в 15 километров за 35 минут 07,5 секунды. Устюгов отстал от норвежца на 0,4 секунды. Третье место также занял россиянин — Александр Большунов. Устюгов сохранил вторую строчку в общем зачете. Возглавляет турнирную таблицу Клэбо.

2 января Устюгов пришел третьим в масс-старте, а за день до этого россиянин также завоевал бронзу — на этот раз в спринте.

На счету Устюгова две победы на чемпионате мира по лыжным гонкам. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.

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