Устюгов выиграл серебро «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски», завершившейся в итальянском Валь-ди-Фьемме. Результаты доступны на сайте Федерации лыжных гонок.

В заключительной гонке преследования на дистанции 9 километров свободным стилем Устюгов проиграл лидеру 16,7 секунды. Победителем общего зачета гонки стал норвежский лыжник Йоханесс Клэбо. На третьем месте расположилcя его соотечественник Симен Хегстад Крюгер (плюс 48,8 секунды).

На счету Устюгова две победы на чемпионате мира по лыжным гонкам. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.

6 января российская лыжница Наталья Непряева также выиграла серебро «Тур де Ски», став первой россиянкой, добившейся подобного результата.

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