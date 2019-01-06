Российская лыжница выиграла историческую для страны медаль

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски», завершившейся в итальянском Валь-ди-Фьемме. Результаты доступны на сайте Федерации лыжных гонок.

В заключительной гонке преследования на дистанции 9 километров свободным стилем Непряева проиграла лидеру 2 минуты 42 секунды. Победительницей общего зачета гонки стала норвежка Ингвильд Эстберг. На третьем месте расположилась финка Криста Пярмякоски (плюс 2.55,9).

Помимо Непряевой, в пятерку лучших попали еще две россиянки — Анастасия Седова (четвертое место) и Юлия Белорукова (пятое).

Россиянки ранее ни разу не финишировали в тройке в общем зачете гонки. Таким образом, Непряева — первая российская лыжница, добившаяся подобного результата. До этого лучшей из россиян была Ольга Рочева, занявшая пятое место в 2008-м.

«Тур де Ски» проводится с 2006 года.

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