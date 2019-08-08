Лыжник Устюгов пожаловался на российских футболистов

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Его слова приводятся на сайте Федерации лыжных гонок России.

«Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах», — заявил лыжник.

Устюгов дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.

За выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира сборная России по футболу получила звания ЗМС. После этого ряд российских спортсменов высказался против. В частности, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский посчитали решение несправедливым.

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