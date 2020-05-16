Глава украинского биатлона оценил Логинова и заговорил о допинг-системе в России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил российского биатлониста Александра Логинова и заговорил о допинг-системе в России. Его слова приводит Sports.ru со ссылкой на украинский портал Glavcom.

Брынзак заявил, что не общался с Логиновым лично, но считает его «нормальным парнем». По мнению функционера, россиянин сожалеет о том, что оказался в центре допинг-скандала в 2014 году.

«В России работала целая система, и в этих делах были замешаны все. А идешь против системы — не возьмут в команду», — подчеркнул Брынзак.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов, в частности, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё, выступили против его возвращения в спорт и заявили, что он не заслуживает медалей крупных соревнований.

В сезоне-2019/2020 Логинов стал чемпионом мира и обладателем бронзовой медали турнира.

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