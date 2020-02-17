В России ответили на нападки норвежцев в адрес Логинова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» ответил на критику братьев Бе из сборной Норвегии в адрес россиянина Александра Логинова.

Васильев призвал норвежцев прочитать басни Ивана Крылова и обратить внимание на собственные ошибки. «Люди, которые легальным образом употребляют допинг, они, прошу прощения, еще и рот свой открывают», — заявил он. Олимпийский чемпион посчитал, что Логинов проходит большое количество допинг-тестов, и к нему нельзя придраться.

Логинов завоевал две медали на чемпионате мира в итальянском Антхольце: 15 февраля он выиграл золото в спринте, 16 февраля — бронзу в гонке преследования.

После победы в спринте ряд иностранных биатлонистов выступил с критикой в адрес Логинова. В частности, братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.

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