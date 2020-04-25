Украинский биатлонист рассказал о «пожинающей плоды наглости» России

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил о наличии в России системы государственной поддержки применения спортсменами допинга. Об этом сообщает Tribuna.com.

По словам чемпиона мира 2019 года, россияне пожинают плоды наглости, так как международное сообщество устало от тонн лжи и фейков, которые распространяет их страна. Кроме того, по мнению Пидручного, у России заканчиваются деньги, чтобы «отмазываться».

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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