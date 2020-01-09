WADA обратилось в спортивный арбитраж для начала разбирательства с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) для начала разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на сайте WADA.

До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет проводить эти старты на своей территории.

РУСАДА официально не согласилось с санкциями организации. Решение исполкома WADA — реакция на несоответствие предоставленных организации данных Московской антидопинговой лаборатории с теми, что уже были в распоряжении агентства.

На фоне допингового скандала Россия не участвовала в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Допущенные до Игр отечественные спортсмены выступали в статусе «олимпийских атлетов из России».