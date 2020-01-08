МОК дождется вердикта CAS и примет решение по участию россиян в Играх в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет рассматривать вопрос участия российских атлетов в Олимпиаде-2020 до решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс подтвердил, что организация примет решение относительно спортсменов из России после вердикта CAS. Суд рассмотрит жалобу российской стороны, которая не согласилась с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранившего Россию от участия в крупных международных стартах сроком на четыре года.

Исполком WADA вынес решение в отношении России 9 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально не согласилось с санкциями организации. Решение исполкома WADA — реакция на несоответствие предоставленных организации данных Московской антидопинговой лаборатории с теми, что уже были в распоряжении агентства.

На фоне допингового скандала Россия не участвовала в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Допущенные до Игр отечественные спортсмены выступали в статусе «олимпийских атлетов из России».

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