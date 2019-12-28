РУСАДА официально не согласилось с санкциями WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями по поводу российского спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Во вторник, 24 декабря, общее собрание членов российского агентства приняло рекомендацию наблюдательного совета по поводу несогласия с санкциями WADA. В пятницу, 27 декабря РУСАДА официально сообщило, что не согласилось с ограничительными мерами в отношении российского спорта. Теперь WADA намерено отправить уведомление о споре в спортивный арбитражный суд (CAS).

«WADA по-прежнему убеждено, что приняло правильное решение 9 декабря», — сказал глава организации Крейг Риди. Он отметил, что последствия санкций для России надежно защитят целостность чистого спорта во всем мире и что WADA будет максимально отстаивать это решение.

Исполнительный комитет WADA 9 декабря принял решение о лишении статуса соответствия РУСАДА. На четыре года Россия потеряет право проводить крупные спортивные мероприятия на своей территории, а российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

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