Глава РУСАДА предрек ужесточение санкций в отношении России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предрек ужесточение санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

Ганус посчитал, что публичные слушания раскроют информацию о манипуляциях с данными российских спортсменов, что, в свою очередь, может привести к ужесточению санкций WADA. «Это очень серьезные риски, но решение есть решение. Я должен его уважать, но моя позиция не меняется», — отметил он.

Ранее 27 декабря представители РУСАДА заявили WADA о несогласии с решением исполкома организации. После этого дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать такие соревнования. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Президент России Владимир Путин назвал санкции WADA несправедливыми и противоречащими Олимпийской хартии.

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