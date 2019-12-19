Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Что касается WADA и решения WADA: я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и праву. Такое решение уже было принято на прошлой Олимпиаде. И теперь за то же самое второй раз. Такого ни в одной правовой системе нет», — сказал глава государства.

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Путин также задался вопросом, за что наказывать большинство спортсменов, если они «чистые». «Кроме того, это решение противоречит Олимпийской хартии. Мы создавали РУСАДА в тесном взаимодействии с WADA», — добавил президент.

По словам российского лидера, решение WADA по РУСАДА, скорее всего, носит политический оттенок.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти решения Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Санкции в отношении российского спорта были приняты на фоне манипуляций с данными из Московской лаборатории. Информация была передана экспертам WADA в январе, в ходе проверки был установлен факт изменения некоторых данных.

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