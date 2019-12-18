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Российский спортсмен пояснил слова о смене гражданства из-за санкций WADA

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Российский велогонщик Ильнур Закарин пояснил свои слова о смене гражданства из-за санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Закарин заявил, что российские СМИ сильно «раздули» эту тему. «Я сказал, что в теории мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что я живу на Кипре. А потом это все начали говорить о том, что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп», — сказал он.

Велогонщик добавил, что стал бы выступать только за Кипр, так как живет в этой стране. При этом он отметил, что сменить гражданство нелегко: для этого нужно согласие российской спортивной федерации и 2,5 миллиона евро (для получения гражданства Кипра необходимо инвестировать не менее 2,2 миллиона евро в экономику страны — прим. «Ленты.ру»).

О желании выступать за другую страну Закарин рассказал 17 декабря. Он подчеркнул, что хочет поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио под любым флагом, российским или нейтральным.

На фоне манипуляций исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры.

Закарин выступает за команду CCC Pro Team. В 2017 году он занял третье место в общей классификации многодневки «Вуэльта».

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