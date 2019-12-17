Российский спортсмен задумался о смене гражданства из-за санкций WADA

Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что рассматривает вариант со сменой гражданства из-за санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Слова спортсмена приводятся на портале cyclingnews.com.

Закарин подчеркнул, что он очень хочет поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио под любым флагом, российским или нейтральным. Кроме того, он заметил, что ситуация с отстранением российских спортсменов заставила его задуматься о получении другого гражданства.

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«Это возможно, но я не могу сказать точно. Мне нужно подумать об этом», — подчеркнул велогонщик. Кроме того, он напомнил, что уже шесть лет не живет в России и что допинг-контроль он проходил в организациях, не связанных со страной. Закарин заявил, что готов доказывать свою чистоту.

Ранее 17 декабря сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от WADA около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории. На фоне манипуляций исполком WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Эти решения Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Закарин выступает за команду CCC Pro Team. В 2017 году он занял третье место в общей классификации многодневки «Вуэльта».

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