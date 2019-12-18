Фуркад посочувствовал «наступившей на те же грабли» России

Французский биатлонист Мартен Фуркад посочувствовал российским спортсменам, в отношении которых Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело очередные санкции. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По словам Фуркада, у России был шанс исправить ситуацию с допингом после Олимпиады 2014 года в Сочи и завоевать уважение во всем мире. «Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли», — заявил француз, подчеркнув, что сейчас было важно применить новые санкции. «Важно, чтобы это все прекратилось, и кардинально поменялась ментальность у русских», — добавил биатлонист.

Также Фуркад признал, что Россия важна для мирового спорта. Он сказал, что был расстроен, когда узнал о ее отстранении. «Это грустное время для российского спорта», — заключил спортсмен.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. Эти санкции Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

До оглашения решения WADA француз заявил, что российские спортсмены не дали ему выиграть несколько медалей. Он высказал мнение, что наказание России за нарушение антидопинговых правил должно быть суровым, но «чистые» атлеты не должны пострадать.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира.

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