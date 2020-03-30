Собиравшийся получить российский паспорт боец UFC поедет на Украину ради выгоды

Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал о трудностях с получением российского паспорта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Крылов заявил, что в прошлом году получил разрешение на временное проживание в России, но из-за его постоянных перемещений оно было аннулировано. В итоге он забросил идею с получением российского гражданства и решил поехать на Украину. «У меня загранпаспорт и американская виза закончились, так что мне на Украину надо попасть», — сказал боец.

Спортсмен признался, что готов подраться как с украинским, так и с русским соперником. «Я по факту не из Украины сейчас и не из России. Это наше ремесло, я к этому отношусь всегда с добром», — добавил он.

Крылов родился в Луганской области. В данный момент он живет и тренируется в Москве. 15 марта после победы над американцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии он показал фотографию, на которой держит два флага — Украины и России. На счету Крылова 26 побед и семь поражений в ММА.

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