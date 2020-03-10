Украинский боец UFC обрадовался падению рубля накануне поединка

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Никита Крылов отреагировал на падение рубля. Запись доступна в Instagram-аккаунте спортсмена.

28-летний уроженец Луганской области обрадовался падению рубля, так как это увеличило его гонорар за предстоящий бой. Крылов вспомнил, что значительную часть жизни он зависел от цен на уголь. «Теперь из-за цен на нефть за неделю до поединка мой гонорар в рублях вырос на 10 процентов за ночь», — признался боец.

14 марта украинский спортсмен выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Бразилии. Соперником Крылова станет бразилец Джонни Уолкер, который занимает 11-е место в рейтинге полутяжеловесов организации. Крылов располагается на 13-й строчке.

В связи с обвалом нефтяных котировок 9 марта курс рубля резко упал. В настоящее время евро достиг 84,5 рубля, доллар на Международном валютном рынке приблизился к 75 рублям. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!