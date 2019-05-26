Чемпион мира с Украины назвал условия примирения с Россией

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью YouTube-каналу «Трендец» поделился мнением насчет отношений Украины и России.

Он отметил, что рано или поздно странам придется налаживать отношения. «Хочется, чтобы с возвращением всех аннексированных территорий», — сказал биатлонист.

Пидручный заявил, что политика влияет на спорт и отгородиться от текущей ситуации невозможно. «Я на стороне Украины. Поддерживаю все решения из-за агрессии», — добавил он. Спортсмен также выразил мнение, что с приходом нового президента Владимира Зеленского Украину вряд ли ждут большие перемены.

Пидручный является чемпионом мира 2019 года в гонке преследования и чемпионом Европы 2018 года в смешанной эстафете. Он неоднократно выступал с критикой в адрес России. Украинец призывал прекратить все отношения со страной и жаловался на «пьяных русских».

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