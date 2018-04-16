Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с Россией

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поддержал решение о бойкоте этапа Кубка мира. Его слова приводит Тиждень.ua.

«Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо было. Со страной, которая на нас напала, нужно прекратить все отношения», — заявил Пидручный.

Спортсмен также рассказал об Олимпийских играх в Сочи. «Не исключаю, что еще во время Игр в Сочи россияне специально ограничивали доступ к новостям из Украины. Потому истинные масштабы событий на Майдане мы узнали уже после возвращения с Олимпиады. Знали, что люди гибнут, но не знали, что расстрелы производились так цинично и открыто», — добавил он.

13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.

Пидручный является чемпионом Европы в смешанной эстафете. Спортсмен также участвовал в двух гонках на Олимпиаде в Сочи.

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