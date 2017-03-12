Украинский биатлонист пожаловался на «пьяных русских» в Финляндии

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный после спринта на этапе кубка мира в финском Контиолахти пожаловался на «пьяных русских». Об этом он заявил в интервью изданию «Подробности».

«Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», — заявил спортсмен.

В спринтерской гонке, состоявшейся 11 марта, Пидручный совершил промах во время стрельбы стоя и финишировал на 26-м месте. Остальные украинские спортсмены не попали в топ-40.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший 23-й место. Лидер сборной России Антон Шипулин финишировал 29-м.

Выиграл спринт француз Мартен Фуркад, вторым с отставанием в 0,6 секунды пришел чех Ондржей Моравец, третьим — норвежец Эмиль Свендсен.