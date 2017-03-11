Немецкая биатлонистка Дальмайер победила в гонке преследования на этапе КМ

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в субботу, 11 марта. Дальмайер прошла дистанцию за 29 минут 54,4 секунды. Занявшая второе место француженка Мари Дорен-Абер уступила победительнице 16,5 секунды. Третье место заняла Лиза Витоцци из Италии, которая пришла к финишу на 19,9 секунды позже Дальмайер.

Для немецкой биатлонистки эта победа стала десятой на этапах Кубка мира в сезоне-2016/2017.

Россиянка Дарья Виролайнен, 10 марта ставшая четвертой в спринте, пришла к финишу 17-й.

Ранее 11 марта российский биатлонист Антон Шипулин занял десятое место в гонке преследования на этапе в Контиолахти. Победителем стал немец Арнд Пайффер, второй результат показал австриец Симон Эдер, а третье место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен.