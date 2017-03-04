Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Пхенчхане

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Победительница преодолела 10-километровую дистанцию за 27 минут 58,0 секунды, не допустив промахов. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (+1:12,6; 2 промаха), третьей — француженка Анаис Бескон (+1:18,9; 1 промах).

Лучшей из россиянок стала финишировавшая 20-й Ирина Старых (+2:49,4; 2 промаха). У Татьяны Акимовой 50-й результат (+4:50,3; 5 промахов), у Ларисы Услугиной — 54-й (+5:12,9; 5 промахов).

Ранее 4 марта стало известно, что российская биатлонистка Светлана Слепцова покинула расположение сборной. В спринте, состоявшемся 2 марта, она заняла 66-е место.

Этап Кубка мира в Пхенчхане продлится до 5 марта.