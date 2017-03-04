Слепцова покинула сборную России на этапе Кубка мира после 66-го места в спринте

Российская биатлонистка Светлана Слепцова покинула расположение сборной России на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в своем Instagram сообщила сама спортсменка.

«Корейская любовь, чао, я домой», — написала 30-летняя биатлонистка.

Слепцова заняла 66-е место в спринтерской гонке, состоявшейся в Пхенчхане 2 марта и не попала в число участниц гонки преследования, которая пройдет в субботу, 4 марта.

Кубок мира в Пхенчхане проходит со 2 по 5 марта. Гонка преследования начнется в 12:45 по московскому времени.

Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года, чемпионка мира 2009 года. Оба титула россиянка выиграла в составе эстафетной команды.