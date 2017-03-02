Россиянки остались за пределами топ-30 в спринте на этапе КМ по биатлону

Российские биатлонистки остались без медалей в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержала немка Лаура Дальмайер, второй стала Тириль Экхофф из Норвегии, третье место у представительницы Франции Анаис Шевалье. Никто из тройки призеров не допустил промахов.

Лучшая из россиянок Татьяна Акимова с двумя промахами заняла 34 место. Кроме нее, в составе сборной России на старт вышли Ирина Услугина (1 промах, 37 место), Ирина Старых (4 промаха, 55 место), Светлана Миронова (3 промаха, 64 место) и Светлана Слепцова (2 промаха, 66 место).

Соревнования проходят со 2 по 5 марта. В следующий раз девушки выйдут на старт в гонке преследования в субботу, 4 марта, в 12:45 по московскому времени.