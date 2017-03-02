В сборной Южной Кореи появился четвертый российский биатлонист

Российский биатлонист Тимофей Лапшин получил гражданство Южной Кореи и сможет выступать за сборную этой страны. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Как сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе Союза биатлонистов Кореи (KBU), спортсмена не успеют заявить для выступления в спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который состоится 3 марта, но он имеет шансы выступить в эстафете двумя днями позже.

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«Я, честно сказать, ждал так долго, что уже не верил, что успею получить все к этому этапу. Был вопрос по квалификации, была ли она у меня, оказалась, что она есть. Сейчас все немного в спешке, я здесь уже месяц, да еще немного отравился. Посмотрим, успеем ли. Скорее, что нет», — заявил Лапшин.

29-летний спортсмен дважды побеждал на этапах Кубка мира в составе сборной России в эстафете, а также был вторым и дважды третьим в личных гонках.

Ранее в сборную Южной Кореи по биатлону перешли Анна Фролина, Александр Стародубец и Екатерина Аввакумова, занявшая пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.