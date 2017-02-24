Шипулин оценил свое выступление на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин подвел итоги своего выступления на состоявшемся в австрийском Хохфильцене чемпионате мира. Слова спортсмена в пятницу, 24 февраля, приводит ТАСС.

«Выступил на "четыре с минусом" по пятибалльной шкале. Есть положительные моменты - я наконец-то стал чемпионом мира, давно об этом мечтал. Одна из целей достигнута, но не реализованы личные амбиции, ведь было три гонки минимум, где я мог завоевать медали», — сказал Шипулин.

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29-летний россиянин отметил, что до завоевания нескольких наград ему не хватило «буквально одного выстрела». Он добавил, что его главной целью является успешное выступление на Олимпийских играх 2018 года.

18 февраля Шипулин впервые в карьере завоевал золото мирового первенства. Он поднялся на высшую ступень пьедестала в составе мужской сборной России, выигравшей эстафетную гонку. Кроме того, он взял бронзу в смешанной эстафете, еще дважды приходил к финишу четвертым.

Чемпионат мира проходил в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.