Биатлонистка Акимова извинилась за эмоциональную реакцию на промах в эстафете

Россиянка Татьяна Акимова извинилась за эмоциональную реакцию на промах во время стрельбы в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом в своем Instargam сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Я бы хотела извиниться за то, что прозвучало в эфире. На самом деле я произнесла название животного — песец, но уже в интернете мои слова интерпретировали совсем некорректно», — рассказала Акимова.

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Инцидент произошел 17 февраля. Спортсменка после промаха на огневом рубеже на своем этапе произнесла слово, которое многие болельщики интерпретировали как созвучное «песцу» матерное ругательство.

Россиянки завершили эстафету на десятом месте. Всего сборная России завоевала на соревнованиях, проходивших с 9 по 19 февраля, две медали: бронзу в смешанной эстафете и золото в мужской эстафете.