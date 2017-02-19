Дальмайер выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала золотую медаль в масс-старте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 19 февраля. Дистанцию в 12,5 километра 23-летняя немка преодолела за 33 минуты 13,8 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Таким образом, Дальмайер завоевала седьмое золото в карьере на чемпионатах мира и пятое на турнире в Хохфильцене.

Серебряную медаль завоевала американке Сьюзен Данкли, отставшей от победительницы на 4,6 секунды (без промахов). Третьей финишировала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен.

Россиянки Ирина Старых и Татьяна Акимова показали 15-й и 23-й результаты соответственно.

17 февраля Дальмайер установила рекорд чемпионатов мира по количеству завоеванных медалей подряд, победив в составе немецкой сборной в эстафете.

Чемпионат мира в Хохфильцене проходил с 9 по 19 февраля. Женский масс-старт стал последней гонкой турнира.