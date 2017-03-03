Австриец и американец обошли Фуркада в спринте на этапе КМ в Пхенчхане

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял представитель США Лоуэлл Бэйли, третьим стал француз Мартен Фуркад. Австриец и американец на дистанции 10 километров не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах. Фуркад не сумел закрыть по одной мишени при стрельбе из положении лежа и стоя.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который с двумя промахами занял девятое место. Кроме него в составе сборной России на старт вышли: Максим Цветков (0 промахов, 14 место), Антон Шипулин (3 промаха, 23 место), Антон Бабиков (1 промах, 41 место), Юрий Шопин (2 промаха, 52 место) и Тимур Махамбетов (5 промахов, 91 место).

Соревнования проходят в олимпийском Пхенчхане с 2 по 5 марта. В следующий раз мужчины выйдут на старт в гонке преследования в субботу, 4 марта, в 14:30 по московскому времени.