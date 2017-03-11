Шипулин занял десятое место в гонке преследования на этапе КМ в Финляндии

Российский биатлонист Антон Шипулин занял десятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин допустил два промаха на огневых рубежах и на 50,9 секунды отстал от победителя — немца Арнда Пайффера, который преодолел дистанцию в 12,5 километра за 30 минут 35 секунд, не допустив ни одного промаха. Второй результат показал австриец Симон Эдер, третье место занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Другой россиянин Евгений Гараничев финишировал 12-м, Матвей Елисеев — 19-м.

Позже в субботу, 11 марта, состоится женская гонка преследования.