Россиянка Виролайнен стала четвертой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в пятницу, 10 марта. Победительница преодолела дистанцию за 19 минут 18,4 секунды, не допустив при этом ни одного промаха. Второй стала Лаура Дельмайер из Германии, уступившая Экхофф 18,3 секунды (один промах). Третье место заняла представительница Белоруссии Дарья Домрачева, которая отстала на 20,4 секунды (без промахов).

В шаге от медали остановилась россиянка Дарья Виролайнен. На финише она уступила Домрачевой 14,4 секунды, а от выигравшей гонку Экхофф она отстала на 34,8 секунды. Спортсменка прошла дистанцию без промахов.

Ранее 10 марта француз Мартен Фуркад занял первое место в мужской спринтерской гонке на этапе в Контиолахти и побил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по числу золотых медалей за один сезон. Эта победа стала для спортсмена 13-й.

До конца сезона состоятся еще два этапа Кубка мира: перенесенный из Тюмени восьмой этап состоится в финском Контиолахти (6-13 марта), девятый этап пройдет в норвежском Холменколлене (13-19 марта).