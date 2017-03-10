Фуркад установил рекорд по числу побед на этапах КМ за один сезон

Француз Мартен Фуркад занял первое место в мужской спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти и побил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по числу побед за один сезон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в пятницу, 10 марта. Фуркад преодолел дистанцию за 22 минуты 17,0 секунды (один промах). Вторым к финишу пришел чех Ондрей Моравец, который уступил французу 0,6 секунды (без промахов). Бронзовую медаль завоевал норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который отстал от победителя на 9,4 секунды (без промахов).

Эта победа стала для Фуркада 13-й на этапах Кубка мира в сезоне-2016/17. По этому показателю он обошел Бьорндалена, который становился первым 12 раз в сезоне-2004/2005.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. Он занял 23-е место (+1 минута 7,3 секунды).

3 марта Фуркад в шестой раз подряд обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира, завоевав бронзу в спринте на этапе в южнокорейском Пхенчхане.

До конца сезона состоятся еще два этапа Кубка мира: перенесенный из Тюмени восьмой этап состоится в финском Контиолахти (6-13 марта), девятый этап пройдет в норвежском Холменколлене (13-19 марта).